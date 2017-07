FS: MAZZONCINI, +20% PASSEGGERI BUSITALIA FAST IN PRIMI MESI ATTIVITà(3)

13 luglio 2017- 14:42

(AdnKronos) - Integrazione modale, capillarità e flessibilità dei servizi, nuovi collegamenti in Italia e all'estero, digitalizzazione e canali di vendita veloci: sono questi i punti di forza di Busitalia Fast che con una flotta di 60 autobus di ultima generazione collega ogni giorno 15 regioni italiane e oltre 90 città, tra Italia e Germania. Un settore, dunque, in pieno dinamismo che pone esigenze di definizione di un nuovo quadro regolatorio, come ha poi sottolineato lo stesso Mazzoncini e come è stato evidenziato nel corso del convegno al quale hanno partecipato anche il presidente dell'Autorità dei Trasporti, Andrea Camanzi, l'ad di Busitalia Stefano Rossi, l'ad di Busitalia Simet Mariella De Florio e Giuseppe Catalano della Struttura Tecnica di Missione del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. “Nel mercato liberalizzato della media e lunga percorrenza è importante porre delle regole 'ex ante' che favoriscano la concorrenza ed evitino la formazione di nuovi monopoli digitali”, ha detto Camanzi. “Le FS fanno bene – ha aggiunto – ad entrare da protagonisti nel mercato dei bus a media e lunga percorrenza, ma è necessario che ciò avvenga senza creazione di nuovi monopoli e mantenendo una separazione dei dati delle attività di trasporto sussidiate dallo Stato con oneri di servizio pubblico da quelli delle attività sui mercati liberalizzati. Oggi la concorrenza passa attraverso i 'Big Data' ed è su questo che l’Autorità adotterà prossime misure di regolazione, finalizzate a mantenere nel medio e lungo periodo i vantaggi per i cittadini in termini di possibilità di scelta e qualità del servizio".