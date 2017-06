FS: MAZZONCINI, AFRAGOLA AVAMPOSTO PER AVANZARE A SUD

6 giugno 2017- 12:25

Afragola, 6 giu. (AdnKronos) - La nuova stazione dell'alta velocità di Afragola è "il nostro avamposto al Sud, e la nostra nuova frontiera ferroviaria". Ad affermarlo l'amministratore delegato delle Fs, Renato Mazzoncini, parlando all'inaugurazione del nuovo scalo ferroviario in provincia di Napoli. "Prometto che avanzeremo rapidamente al Sud. Abbiamo grandi progetti e ci stiamo muovendo con la massima velocità e la massima determinazione". E questo, ha evidenziato il top manager, "grazie alla collaborazione con il ministro Graziano Delrio con il quale abbiamo sintonia e visione comune". Ma la nuova stazione non è solo un avamposto ferroviario ma anche "un avamposto sociale": "serve -ha sottolineato Mazzoncini- per unire il territorio. L'idea di una stazione che unisce è estremamente importante e rappresenta una grande opportunità di rilancio".