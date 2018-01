FS: MAZZONCINI, CON ANAS CRESCIAMO MA NON SIAMO ANCORA UN GIGANTE

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - "Con l'incorporazione di Anas cresciamo ma non siamo ancora un gigante". È la puntualizzazione che arriva dall'amministratore delegato di Fs Spa, Renato Mazzoncini, illustrando l'operazione perfezionata oggi con il conferimento delle azioni Anas nelle Fs. "Mi viene da sorridere - ha detto Mazzoncini. "Quando leggo che nasce un 'gigante'. Siamo un'azienda europea e il nostro benchmark non può che essere quello. I tedeschi fatturano 40 miliardi, i francesi ne fatturano 32. Non siamo giganti. Dobbiamo giocare una partita da player in Europa dove giocano competitor più grandi di noi e, per questo, è importante recuperare posizioni", ha sottolineato Mazzoncini.