FS: MAZZONCINI, ELETTRIFICHEREMO STRADE CON ANAS, DUE ANNI SPERIMENTAZIONE (2)

31 gennaio 2018- 14:45

(AdnKronos) - Ferrovie dello Stato è anche al lavoro su un progetto di manutenzione 'innovativa' dei treni, quella che sfrutta i sensori per ottenere performance più efficienti. Non sarà destinata ai treni di lusso: "No, anzi, noi siamo partiti dalle E.464, che sono la flotta più diffusa che abbiamo. Si possono applicare su tutti i treni ed è quello che stiamo facendo". Lo stesso sistema potrà poi essere "applicato a tutti gli schemi di trasporto".Per aumentare l'innovazione, Fs sta facendo scouting di startup dal 2017. "Ne sono state visionate 150 negli ultimi mesi: si fanno conoscere, e quelle che vengono selezionate vengono finanziate per andare avanti". L'obiettivo del gruppo è "attivare la ricerca che c'è fuori dall'azienda: è molto difficile che l'innovazione disruptive nasca all'interno di palazzi di aziende tradizionali, quindi è importante creare un'ecosistema che coinvolga il mondo delle startup".