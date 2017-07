FS: MAZZONCINI, ENTRO LUGLIO STUDIO FATTIBILITà PER NEWCO

13 luglio 2017- 14:56

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Siamo 'on track'. Per fine luglio avremo lo studio di fattibilità e avremo elementi per iniziare a discutere in cda". E' l'amministratore delegato di Fs spa, Renato Mazzoncini, interpellato a margine della presentazione di Busitalia Fast, a confermare la scadenza di fine luglio per la definizione dello studio di fattibilità relativo alla newco in vista della quotazione in borsa. Inoltre, rispondendo a chi gli chiedeva di un interesse per l'azienda romana di tpl, Atac, Mazzoncini ha ricordato l'obiettivo prefissato dal nuovo piano industriale per il tpl è quello "raggiungere un 1,8 miliardi di fatturato. Quindi è chiaro che dentro questo ci possono stare, come ho detto più volte, i servizi urbani di grandi città come Roma". Bisognerà ora vedere "quando decideranno di fare una gara per il servizio", ha concluso Mazzoncini.