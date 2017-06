FS: MAZZONCINI, IN M5 NO CONCORRENZA CON ATM, SERVE AUMENTO CAPITALE

9 giugno 2017- 18:10

Milano, 9 giu. (AdnKronos) - Fs entra nel capitale di M5, la società concessionaria della linea 5 della metropolitana di Milano, per realizzare e sviluppare l’infrastruttura e non per mettersi in concorrenza con Atm, l’azienda del trasporto pubblico di Milano e socio al 20% di M5. Lo ha detto l'ad del gruppo Fs, Renato Mazzoncini, in conferenza stampa a Milano. Atm “è il miglior gestore di linee metropolitane in Italia e non vogliamo sostituirci a essa. Siamo entrati nel capitale di M5 come costruttori dell’infrastruttura e per valutare nuove opportunità di sviluppo a Milano”, ha spiegato. Al momento non è stata valutata la possibilità di acquisire quote dagli altri soci di M5 né di entrare nel capitale di Atm. L’ad di Fs ha sottolineato che con Atm “siamo soci e si potrà ragione in termini di collaborazione per difendere non la milanesità ma l’italianità del trasporto pubblico locale milanese”. Ora “la priorità sarà dare nuovo capitale a M5” per il suo sviluppo, per cui “servirà un aumento di capitale”, ha aggiunto Mazzoncini. Infine sull’ipotesi di un polo a tre con Atm e Ferrovie Nord Milano ha spiegato che “era uno studio propedeutico”, ma “ci sono stati pareri critici dell’Antitrust e oggi sicuramente quella strada non è percorribile”.