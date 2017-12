FS: MAZZONCINI, INGRESSO ANAS TAPPA FONDAMENTALE PIANO

29 dicembre 2017- 18:48

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "Il conferimento di Anas a Fs Italiane è una operazione molto importante per il Paese sarà possibile progettare, realizzare e gestire efficacemente il potenziamento e lo sviluppo integrato delle infrastrutture nazionali, ferroviarie e stradali con sinergie tecnologiche, economie di scala, più efficienza e rapidità di intervento". Ad affermarlo in una nota è l'ad di Fs, Renato Mazzoncini. "Si tratta di una tappa fondamentale nella realizzazione del Piano industriale del Gruppo che vede Fs come principale promotore della mobilità integrata su ferro e gomma a vantaggio di tutti gli italiani. E’ l’ulteriore conferma che il ruolo di Fs sta cambiando: non più impresa ferroviaria nazionale ma impresa europea di mobilità", conclude Mazzoncini.