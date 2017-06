FS: MAZZONCINI, LAVORIAMO PER FRECCE SU ROMA-PERUGIA, NON è UN SOGNO

19 giugno 2017- 15:43

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "Lavorando bene nei prossimi anni, possiamo ridurre di una ventina di minuti la percorrenza tra Roma e Perugia". Ad affermarlo l'amministratore delegato di Fs, Renato Mazzoncini, in occasione della firma dell'accordo per i potenziamento delle linee regionali di Umbria Mobilità. "Abbiamo visto anni di continuo degrado per la Ferrovia Centrale Umbra e alcune parti sono ancora interrotte. Ma questa è una linea importantissima perchè crea una connessione con il sud della Toscana e Orte. Nel giro di pochi mesi siamo in grado di rendere questa linea produttiva". "L'accordo di oggi è l'inizio di una storia che consentirà di programmare nuovi servizi che non si sono mai visti. Un giorno potremmo vedere anche le Frecce e questo non è un sogno. Con questo accordo diamo le gambe a un grande sogno", ha sottolineato Mazzoncini.