FS: MAZZONCINI, PIù FRECCE E IMPEGNATI A RIVOLUZIONE TRENI REGIONALI

7 dicembre 2017- 16:32

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - Aumentano le Frecce mentre prosegue l'impegno nel "rivoluzionare" i treni regionali. A sottolinearlo è l'amministratore delegato di Fs, Renato Mazzoncini, commentando le novità del nuovo orario invernale di Trenitalia, che scatta il 10 dicembre. “Da domenica prossima, con il nuovo orario ferroviario di Trenitalia, offriremo ancora più Frecce ai nostri clienti. A partire dalla mattina presto. Il primo Frecciarossa da Milano arriverà a Roma alle 8:29 e a Venezia la prima Freccia da Roma arriverà alle 9:08, mentre a tarda sera l’ultima Freccia da Milano per Bologna e Firenze partirà alle 20:50. Ci saranno 11 corse in più e sette estensioni di altrettanti collegamenti. Offriremo così altre 82 nuove soluzioni di viaggio", dice Mazzoncini. "Raddoppieremo i Frecciargento veloci fra Reggio Calabria e Roma, introdurremo nuovi FrecciaLink per raggiungere le piste da sci della Val Gardena e della Val di Fassa, di Cortina, di Madonna di Campiglio e di Courmayeur. Avremo fino a 101 Frecce al giorno fra Roma e Milano. Tutto questo - prosegue l'ad - mentre siamo impegnati nel rivoluzionare il trasporto regionale, con i nuovi treni Rock e Pop, con una più efficace programmazione dell’offerta e integrazione con tutte le altre forme di mobilità, pubblica e condivisa”.