FS: MAZZONCINI, SITUAZIONE TRASPORTO A ROMA è CRITICA, PARTECIPEREMO A GARA

9 giugno 2017- 18:10

Milano, 9 giu. (AdnKronos) - Il gruppo Fs parteciperà alla gara che sarà indetta per i servizi del trasporto pubblico locale di Roma. Lo ha detto l’ad del gruppo Fs, Renato Mazzoncini, in conferenza stampa a Milano per presentare l’ingresso nel capitale di M5, la società che gestisce la linea 5 della metropolitana milanese. “Roma ha un’assoluta necessità di mettere a gara i propri servizi, la cui situazione è molto critica” e “certamente parteciperemo alla gara”, ha spiegato Mazzoncini.