FS: MAZZONCINI, SU MERCATO BOND 700 MLN, RICHIESTE PER 1,950 MLD

22 giugno 2017- 19:18

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "Oggi è una grandissima giornata. Abbiamo messo sul mercato 700 milioni di euro di bond e abbiamo ricevuto richieste per 1,950 miliardi a tassi bassissimi e alla fine siamo andati a 1 miliardo di finanziamento". Ad annunciarlo l'amministratore delegato di Fs spa, Renato Mazzoncini, parlando a Radio24. "Questi finanziamenti - ha spiegato - andranno gli investimenti in treni regionali". Sul trasporto regionale, ha evidenziato Mazzoncini, "stiamo facendo il più gigantesco investimento. Sostituiremo il 50% dei treni regionali italiani e l'obiettivo è quello di portare tutta l'intera flotta a livelli altissimi in tutta Italia".