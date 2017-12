FS: MELONI, NOMINA NUOVO CDA è VERGOGNOSO COLPO CODA GOVERNO

29 dicembre 2017- 20:38

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "I ladri di poltrone del Governo Renzi - Gentiloni assestano gli ultimi vergognosi colpi di coda prima di essere cacciati dagli italiani". Ad affermarlo in una nota è il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni commentando l'esito dell'Assemblea degli azionisti di Fs."L'Assemblea degli azionisti di Ferrovie dello Stato (con il Tesoro azionista di maggioranza) -sottolinea Meloni- ha appena rinominato i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, che sarebbe scaduto ad aprile, cioè quando dovrebbe già essere insediato il nuovo governo". "Si sono sbrigati a rinominarli con cinque mesi di anticipo per mantenere in sella gli amici del Giglio magico renziano e continuare a fare gli interessi dei soliti noti. Ma questi signori hanno sbagliato i conti questa volta. Gli italiani sono stanchi di queste porcate e lo dimostreranno chiaramente alle prossime elezioni del 4 marzo", conclude Meloni.