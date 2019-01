11 gennaio 2019- 16:42 Fs: Mobility Academy, 35 neolaureati a corso multidisciplinare mobilità (2)

(AdnKronos) - “Nell'ambito di una profonda trasformazione tecnologica e organizzativa del mondo dei trasporti, la FS Mobility Academy e stata fortemente voluta per offrire un’opportunità ai giovani del territorio” ha dichiarato Ennio Cascetta, Presidente del Comitato d’indirizzo della FS Mobility Academy. “Il nostro auspicio è che gli studenti, grazie all'esperienza di stage presso il Gruppo FS italiane, possano confrontarsi concretamente con i meccanismi e le opportunità del mondo dei trasporti”. Il secondo trimestre (gennaio–aprile 2019) prevede l’elaborazione di project work e attività di ricerca in laboratorio, pianificate in coordinamento con le società del Gruppo FS Italiane, che saranno propedeutiche allo svolgimento, da parte dei ragazzi, di stage formativi (maggio–luglio 2019) presso le aziende italiane ed estere del Gruppo. Gli allievi approfondiranno gli argomenti legati alle aree tematiche di apprendimento in laboratorio: Infrastrutture di trasporto (attività di Building Information Modeling (BIM); esercitazioni sulla gestione del segnalamento e della circolazione ferroviaria; pianificazione e valutazione degli investimenti) e Servizi per la mobilità (attività per l’acquisizione di abilità nell’uso di strumenti informatici propedeutici alla simulazione, valutazione e realizzazione di servizi applicati alla mobilità; gestione degli hub intermodali quali le stazioni e la gestione dei servizi ai passeggeri; sviluppo di tecnologie per la smart mobility). Il Comitato di indirizzo di FS Mobility Academy, guidato dal Professor Ennio Cascetta e composto dai massimi vertici delle principali aziende del Gruppo FS Italiane, ha fatto oggi il punto sui risultati raggiunti e ha impostato le linee guida relative alle attività didattiche dei prossimi mesi.