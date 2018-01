FS: NASCE GRUPPO INTEGRATO, CONFERITE AZIONI ANAS

18 gennaio 2018- 15:14

Roma, 18 gen. (AdnKronos) - Nasce il gruppo integrato Fs -Anas. Dopo il via libera ieri dell'Antitrust all'operazione, oggi l'intera partecipazione della società delle strade è stata trasferita dal Mef alle Fs italiane. La sottoscrizione dell'aumento di capitale di 2,86 miliardi da parte del ministero dell'Economia completa l'iter per la nascita del primo polo integrato di ferrovie e strade in Europa per abitanti serviti e investimenti. La nuova realtà potrà contare nel 2018 su un fatturato di 11,2 mld e 8 miliardi di investimenti. Ad annunciarlo l'ad di Fs Renato Mazzoncini e il presidente di Anas Gianni Vittorio Armani in un a conferenza stampa.