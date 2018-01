FS: NUOVO CONTRATTO SERVIZIO TRA TRENITALIA E VENETO

11 gennaio 2018- 16:31

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - Al via il nuovo contratto di servizio tra la Regione del Veneto e Trenitalia valido fino a dicembre del 2032. A firmarlo oggi a Venezia sono stati Elisa De Berti, Assessore regionale ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti e Orazio Iacono, ad di Trenitalia. Presenti anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia e l’ad del Gruppo FS Italiane, Renato Mazzoncini. Il nuovo contratto di servizio definisce le caratteristiche principali dell’offerta ferroviaria regionale e punta a incrementare la qualità dei servizi destinati ai pendolari. Del valore di 4.546 milioni di euro, comprensivo di corrispettivi e ricavi da mercato, definisce anche un investimento in autofinanziamento di più di un miliardo di euro, di cui 619 milioni per l’acquisto di 78 nuovi treni Rock e Pop, 250 per manutenzione ciclica, 59 per rinnovo di treni già in circolazione, 60 per impianti di manutenzione, 18,4 per tecnologie e informatica. Il contratto di servizio di 10 anni + 5 tra Regione Veneto e Trenitalia è stato sottoscritto in coerenza con la Normativa Europea 1370, che presuppone per tale durata la presenza di consistenti investimenti. La progressiva entrata in esercizio di nuovi treni continuerà ad abbassare l’età media della flotta regionale.