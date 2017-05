FS: OLTRE 21.000 IN VIAGGIO CON TRENITALIA A INTERNAZIONALI BNL

22 maggio 2017- 18:06

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - Sono stati oltre 21mila i clienti che durante gli Internazionali Bnl appena terminati hanno viaggiato con Trenitalia, sia utilizzando l’offerta dedicata, sia attraverso biglietti e charter acquistati dalla Federazione Italiana Tennis. E’ questo, riferisce la società in una nota, l’ottimo risultato delle iniziative messe in campo dalla società di trasporto del Gruppo Fs Italiane in occasione della manifestazione tennistica più importante d’Italia, tra le più prestigiose del panorama internazionale. Gli appassionati sportivi si sono potuti spostare con il servizio Frecce più navetta usufruendo di uno sconto del 30% sul prezzo del biglietto del treno, facendo registrare alla speciale agevolazione di Trenitalia “Internazionali BNL d’Italia” un +171%, quasi il triplo dei clienti, rispetto all’analoga offerta dello scorso anno. Il Frecciarossa è stato il treno ufficiale dell’evento. Circa 16.500 clienti delle Frecce hanno utilizzato, dal 13 al 21 maggio, il servizio di bus gratuito dalla stazione di Roma Termini al Foro Italico, e viceversa: +63% del 2016. Questo servizio è stato offerto da Trenitalia e operato da Busitalia. Nello stand di Trenitalia allestito al Foro Italico sono state realizzate circa 2.000 gif animate e distribuite circa 2.500 visiere Frecciarossa. Dieci grandi campioni di tennis hanno visitato quest’area dedicata: Sam Querrey, Svetlana Kuznetsova, Diego Nargiso, John Isner, Sara Errani, Martina Trevisan, Anastasia Pavlyuchenkova, Daria Gavrilova, Marcelo Melo e Lukasz Kubot.