7 dicembre 2018- 11:57 Fs: oltre 23 mila biglietti già venduti per nuovi collegamenti Frecce

Roma, 7 dic. (AdnKronos) - Grande successo per i nuovi collegamenti Frecce di Trenitalia che saranno operativi da domenica 9 dicembre: sono oltre 23mila i biglietti già venduti. Ad annunciarlo le Fs spa in una nota. Un risultato che testimonia l’apprezzamento delle persone verso le nuove rotte offerte da Trenitalia e che sottolinea l’impegno di tutto il Gruppo FS Italiane nel soddisfare le esigenze di mobilità di chi si muove per lavoro, studio, svago e turismo.Circa 15mila sono le prenotazioni per i collegamenti su ferrovia da e per la Puglia, regione in testa a questa particolare classifica. Di questi, circa 2.500 sono i biglietti acquistati per i Frecciargento no stop nel week end fra Bari e Roma che uniranno i due capoluoghi in tre ore e trenta minuti. Mentre sono oltre 12.500 le prenotazioni per i due nuovi Frecciarossa che accorceranno il viaggio fra Lecce e Torino, consentendo di raggiungere più rapidamente Milano, Bologna, le località della Romagna e l’intera costa adriatica. Anche i collegamenti fra Venezia e l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino registrano un ottimo successo con 4mila prenotazioni già effettuate. Le quattro corse al giorno fra la Laguna e il principale scalo aeroportuale di Roma saranno progressivamente svolte con il treno Frecciarossa, simbolo dell’Alta Velocità made in Italy: due dal 9 dicembre e le altre due dal 20 gennaio 2019.