24 ottobre 2019- 13:55 Fs: Onds, in 2018 circa 450mila interventi di assistenza dai help center (2)

(Adnkronos) - Il 79% degli interventi di assistenza sono stati a “bassa soglia” (distribuzione di pasti e beni di prima necessità); il restante 21% servizi di segretariato sociale, accoglienza, offerta di posti letto e orientamento igienico sanitario o nella ricerca di lavoro. Ad oggi gli Help Center sono presenti nelle stazioni di Bari Centrale, Bologna Centrale, Brescia, Catania Centrale, Chivasso, Firenze Santa Maria Novella, Foggia, Genova Cornigliano, Melfi, Messina Centrale, Milano Centrale, Napoli Centrale, Pescara Centrale, Pisa San Rossore, Reggio Calabria Centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova e Trieste. Prossimamente saranno aperti gli Help Center di Cagliari e di Grosseto. L’appuntamento è stato anche l’occasione per presentare il nuovo Help Center di Firenze Santa Maria Novella che è stato trasferito in via Valfonda, all’esterno della stazione, per garantire una migliore accessibilità e spazi più ampi. Il nuovo locale (260 metri quadrati), gestito dall’associazione Acisjf - Protezione della Giovane di Firenze, è uno sportello di ascolto, orientamento e sostegno per emergenze e bisogni primari della persona. Nel 2018 sono stati 3.900 gli interventi di assistenza effettuati nell’Help Center di Firenze Santa Maria Novella.