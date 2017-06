FS: RFI, IN WEEK END LAVORI POTENZIAMENTO DIRETTRICE ADRIATICA (2)

22 giugno 2017- 17:00

(AdnKronos) - I treni a lunga percorrenza (Frecce e Intercity) normalmente in partenza da Lecce, Bari e Taranto partiranno invece da Foggia. I treni provenienti da Milano, Torino, Venezia, Roma e Bologna termineranno la corsa a Foggia. I treni regionali saranno cancellati da Foggia a Barletta e da Barletta a Spinazzola. Tra Foggia e Bari/Taranto/Lecce (e viceversa) i treni saranno sostituiti con bus tra Foggia e Barletta. Il viaggio proseguirà in treno da Barletta a Bari/Lecce/Taranto. I treni della lunga percorrenza potranno registrare un allungamento dei tempi di viaggio tra le due/tre ore, in relazione al traffico stradale. I collegamenti regionali tra Bari e Foggia di circa un’ ora.