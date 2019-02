20 febbraio 2019- 13:50 Fs: Rfi, investimenti per 14,6 mld entro 2025 per la Lombardia

Milano, 20 feb. (AdnKronos) - Oltre 14,6 miliardi di euro di investimenti per migliorare il sistema di trasporto in Lombardia. E' quanto prevede il piano investimenti che Rete Ferroviaria Italiana, società del gruppo Fs italiane, ha presentato questa mattina a Milano. Il programma, condiviso con la Regione Lombardia, ha un orizzonte temporale che arriva fino al 2025 e prevede interventi di potenziamento infrastruttuale e upgrading tecnologico, interventi nelle stazioni e sulle linee ferroviarie e la soppressione di 110 passaggi a livello: "Dal momento in cui ci siamo incontrati con l'assessore regionale ai trasporti e il presidente Attilio Fontana, lo scorso 31 agosto -spiega l'ad e dg di Fs, Gianfranco Battisti- abbiamo intrapreso un percorso che andava nella direzione di migliorare una situazione sufficientemente critica per il trasporto". Nell'affrontare l'analisi della situazione, evidenzia Battisti, "abbiamo individuato deficit qualitativi nel processo industriale, nel tema della domanda e offerta e abbiamo notato anche che c'era un numero molto alto di soppressioni dal punto di vista dell'offerta pendolari"; inoltre "abbiamo visto che il 47% delle cause di ritardi e soppressioni era legato a problemi infrastrutturali e alla congestione delle linee". Da allora, avverte, "abbiamo fatto diversi passi avanti, molto concreti, fornendo anche un esempio di come si può mettere insieme la parte istituzionale a quella dell'impresa per cercare di trovare soluzioni". In questo senso "abbiamo consegnato 14 treni in tempi brevissimi e messo in piedi un piano straordinario di investimenti focalizzati sul miglioramento della qualità del trasporto in Lombardia". Gli interventi punteranno a consentire una maggiore regolarità e affidabilità della rete, passando per il miglioramento dell’intermodalità e la diminuzione delle intersezioni tra strada e ferrovia, per poi arrivare, una volta ultimati i potenziamenti infrastrutturali programmati, ad un sensibile aumento della capacità di alcune delle linee a più alta frequentazione del trasporto pubblico lombardo.