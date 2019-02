20 febbraio 2019- 13:50 Fs: Rfi, investimenti per 14,6 mld entro 2025 per la Lombardia (2)

(AdnKronos) - Sul fronte degli upgrading tecnologici, già a partire da quest’anno saranno progressivamente messi in esercizio nuovi sistemi di segnalamento e di distanziamento treni che produrranno come benefici immediati un miglioramento sia dell’affidabilità delle linee sia della regolarità della circolazione: i nuovi apparati centrali computerizzati multistazione (Acc-m) della linea Bergamo-Rovato, della Voghera-Piacenza, della Carnate-Ponte San Pietro, della Romano-Brescia, della linea per Domodossola e per Tortona; le nuove tecnologie a Gallarate, a Milano Lambrate a Milano Porta Garibaldi e sulla Chiasso-Monza; l’upgrading della Carnate-Monza e il nuovo sistema di distanziamento Hd Ertms per incrementare la capacità del nodo di Milano.Tra gli interventi infrastrutturali grande impatto avranno il potenziamento della linea Ponte San Pietro-Bergamo-Montello, il raddoppio della Codogno-Cremona-Mantova ed il completamento della Milano-Mortara, il nuovo collegamento ferroviario con la stazione dell’aeroporto di Orio al Serio, il potenziamento della Gallarate-Rho, il quadruplicamento della Tortona-Voghera e della Milano Rogoredo-Pavia, la velocizzazione della Milano-Genova, oltre che la realizzazione dell’Av Brescia-Verona e il percorso progettuale per avviare la costruzione di un secondo ponte a Paderno d’Adda. Un insieme di interventi che pesa per quasi 11 dei 14,6 miliardi di euro previsti per la Lombardia.Saranno oltre 110, con un investimento di oltre 170 milioni, i passaggi a livello che saranno chiusi entro il 2024, secondo un percorso che vede in prima linea anche le amministrazioni locali e regionali. Interventi che miglioreranno la regolarità del traffico ferroviario e la sicurezza della circolazione stradale.