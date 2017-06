FS: RFI POTENZIA LINEE UMBRIA MOBILITà, FIRMATO ACCORDO CON REGIONE (3)

19 giugno 2017- 15:28

(AdnKronos) - "Siamo fiduciosi che seguiranno ulteriori intese con altre istituzioni territoriali, così da avere la possibilità di applicare su altre linee regionali ex concesse le nostre competenze e le best practice che rendono la rete ferroviaria nazionale una fra le più sicure in Europa”, ha detto ancora Gentile. “La firma dell’accordo sottoscritto oggi – ha dichiarato la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini – rappresenta il punto di arrivo di un percorso avviato con Fs Italiane per superare le criticità che hanno caratterizzato negli ultimi anni la gestione della Fcu. Gli investimenti stanziati dal Governo consentiranno di disporre di standard più avanzati e di produrre apprezzabili miglioramenti nei servizi di trasporto regionale”.