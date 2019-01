16 gennaio 2019- 16:20 Fs: Rfi, salgono a 300 le stazioni del circuito sala Blu (2)

(AdnKronos) - A partire dal 2011, anno di inizio delle attività per conto di RFI, i servizi erogati gratuitamente negli scali ferroviari appartenenti al network delle Sale Blu sono più che raddoppiati, passando dai 150mila ai circa 360mila forniti a fine 2018.Ecco in dettaglio le nuove stazioni inserite nel circuito Lombardia: Busto Arsizio e Porto Ceresio; Friuli Venezia Giulia: Sacile; Liguria: Finale Ligure Marina, Genova Sestri Ponente Aeroporto e Loano ; Toscana: Montevarchi-Terranuova e Pontedera-Casciana Terme ; Umbria: Orvieto; Abruzzo: Teramo; Lazio: Roma Trastevere, Valle Aurelia, Monterotondo-Mentana e Maccarese-Fregene; Sardegna: Ozieri-Chilivani; Puglia: Bari Torre a Mare ; Basilicata: Ferrandina-Scalo Matera e Metaponto ; Campania: Pietrarsa-San Giorgio a Cremano; Sicilia: Punta Raisi. A queste si aggiungono le stazioni di Trani e Mola di Bari, in Puglia, entrate nel circuito a dicembre 2018.Da segnalare inoltre lo scalo ferroviario di Fiumicino Aeroporto, dove - grazie all’accordo di collaborazione firmato con Aeroporti di Roma - i viaggiatori possono richiedere un servizio di assistenza integrato treno/aereo. Le 14 Sale Blu, che coordinano e gestiscono gli interventi, sono presenti nelle principali stazioni italiane (Ancona, Bari Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Genova Principe, Messina Centrale, Milano Centrale, Napoli Centrale, Reggio Calabria Centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Trieste Centrale, Venezia Santa Lucia e Verona Porta Nuova), e sono aperte tutti i giorni dalle 6:45 alle 21:30.