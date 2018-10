4 ottobre 2018- 17:52 Fs: Rfi, sostiene Fiabaday 2018, stazioni sempre più accessibili (3)

(AdnKronos) - In programma anche il miglioramento dei sistemi di informazione al pubblico, sia audio sia video, grazie all’installazione di nuovi monitor e impianti di diffusione sonora e il rinnovo della segnaletica di stazione e degli impianti di illuminazione. Previsti, inoltre, interventi anche nelle aree di accesso alle stazioni con la creazione di parcheggi auto, stalli per la sosta delle bici e scivoli per agevolare il transito dei ciclisti nei sottopassaggi. Tutte le nuove stazioni ferroviarie sono invece progettate e realizzate nel rispetto degli standard europei, mirati a garantire condizioni di accesso ai treni anche alle persone a ridotta mobilità e con disabilità, come previsto dalle Specifiche Tecniche per l’Interoperabilità (STI). Prevista, infine, l’estensione a nuove stazioni del progetto “Wi-fi Station”, che prevede una connessione gratuita a internet e l’accesso a un portale virtuale di stazione per informazioni di viaggio e altre utilità. Rete Ferroviaria Italiana, in qualità di Station Manager, assicura e gestisce i servizi di assistenza a tutti i cittadini in partenza, transito e arrivo nelle stazioni, con particolare attenzione alle persone a ridotta mobilità e con disabilità. Sono in continuo aumento i servizi erogati nelle 278 stazioni appartenenti al circuito di assistenza gestito dalle 14 Sale Blu. Dal 2011, anno di inizio attività, il numero è più che raddoppiato, passando da 170mila ai circa 350mila servizi previsti a fine 2018.