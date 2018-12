28 dicembre 2018- 16:42 Fs: salgono a 14 treni consegnati da Trenitalia a Trenord

Roma, 28 dic. (AdnKronos) - Salgono a 14 i treni consegnati da Trenitalia, società del gruppo Fs Italiane a Trenord. Agli 11 convogli già in circolazione sulle linee ferroviarie lombarde, si aggiungono infatti ulteriori tre treni consegnati oggi: un Vivalto, un Treno Alta Frequentazione (Taf) e un’ALe582.In circa quattro mesi Trenord, si legge in una nota del gruppo Fs, ha ricevuto da Trenitalia, per i pendolari lombardi, alcuni dei treni fra i più affidabili, in piena efficienza e a massima capacità di trasporto (Vivalto). In anticipo rispetto alla tabella di marcia concordata il 31 agosto 2018 da Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane, e Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia, è stata completata una prima fase fondamentale per il rilancio del trasporto ferroviario regionale e metropolitano della Lombardia.