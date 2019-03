12 marzo 2019- 14:05 Fs: Simonini, non c'è ancora tempistica per distacco Anas

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - Sul processo di scorporo di Anas dal gruppo Fs, "non c'è ancora una tempistica di distacco dalle Ferrovie" e "non so se quest'anno potrà avvenire perchè abbiamo approvato adesso un bilancio che va a consolidare quello di Fs, che è in fase di acquisizione di Alitalia". A sottolinearlo l'amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini, rispondendo alle domande nel corso di un'audizione presso la Commissione Ambiente della Camera. "Quindi le cose si complicano un poco", ha sottolineato."Le scelte per il distacco di Anas sono solo di natura sostanzialmente economica, non ci sono altri vincoli di sorta", ha detto ancora Simonini. "Anas e Ferrovie fanno due cose separate, diverse, una si occupa di strade e l'altra di ferrovie. Di fatto procediamo così: stiamo andando ognuno per la sua strada. Fs la stiamo seguendo solo per delle procedure aziendali, complessive", ha spiegato.