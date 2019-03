13 marzo 2019- 19:34 Fs: sindacati, 'paghi al più presto premio risultato a lavoratori'

Roma, 14 mar. (AdnKronos) - “Prendiamo atto, in base agli annunci fatti lo scorso 8 marzo dall’ad di Mercitalia Rail e confermati poi dall’ad di gruppo Gianfranco Battisti, dell’ottimo stato di salute delle società di Fs. Chiediamo dunque che l’azienda di trasporto merci e le altre società del Gruppo aprano le procedure per il pagamento del premio di risultato alle lavoratrici e ai lavoratori”. A dichiararlo sono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf e Fast Ferrovie. Le sigle sindacali in merito hanno inviato una lettera formale al gruppo Fs perché: “A fronte della performance dichiarata dall’azienda è giusto e corretto che i suoi dipendenti si vedano riconosciuto l’impegno profuso in questi due anni. Auspichiamo che il pagamento avvenga in tempi brevissimi e non escludiamo eventuali ulteriori azioni per sollecitarlo, atteso che il contratto collettivo nazionale è già scaduto il 31 dicembre 2017”.