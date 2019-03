18 marzo 2019- 15:52 **Fs: sindacati, raggiunto accordo per 1000 nuove assunzioni**

Roma, 18 mar. (AdnKronos) - Mille nuovi assunzioni in Trenitalia. A prevederlo è l'accordo sottoscritto oggi dalla società del gruppo Fs e i sindacati di categoria. I nuovi ingressi sono individuati, in gran parte, per la copertura della figura professionale di macchinista e capotreno.