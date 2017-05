FS: SU 'LA FRECCIA' DI GIUGNO LA STAZIONE DEL FUTURO DI AFRAGOLA

25 maggio 2017- 17:42

Roma, 25 mag. (AdnKronos) - La Freccia di giugno si mostra in anteprima in occasione della presentazione del nuovo orario di Trenitalia: in copertina Napoli Afragola, la “stazione del futuro” che sarà inaugurata il prossimo 6 giugno. Nata dal progetto di Zaha Hadid, archistar di fama mondiale scomparsa lo scorso anno, Afragola si appresta a diventare un grande hub per i collegamenti veloci tra Nord e Sud, snodo in direzione Bari e Reggio Calabria e, progressivamente, polo intermodale a servizio dell’area metropolitana partenopea. Protagonista del numero di giugno Bebe Vio, che, viaggiando su un Frecciarossa Venezia - Milano, si racconta senza reticenze ad Andrea Radic. La campionessa paralimpica mondiale di fioretto, con la sua carica di energia positiva, inaugura così un nuovo spazio, curato dal vicedirettore di Italia a Tavola, dedicato a “interviste in viaggio”. Dalla velocità del Frecciarossa alle passeggiate a ritmo lento, tra moda e arte, per assaporare angoli meno noti di Firenze, cui è dedicata la rubrica “Fermata del mese”. Inoltre uno speciale “save the date” per l’estate 2017 con idee e proposte che La Freccia suggerisce ai suoi lettori per viaggiare in treno e fare il pieno di emozioni: teatro, cultura, musica, spettacolo e gourmet. La Freccia del mese dedica anche uno spazio particolare per celebrare i “30 anni di Erasmus” e, ancora, una passeggiata alla scoperta di Brescia, tra musei, mostre fotografiche e un inaspettato Parco cittadino di 12mila metri quadri: AmbienteParco. Tra gli ospiti di questo numero, che andrà in diffusione gratuita tra qualche giorno su tutte le Frecce Trenitalia, anche i The Kolors, la band dei record presenta You, il nuovo progetto discografico che segna il ritorno fuori dagli schemi della formazione partenopea. E poi, come sempre, rubriche e spunti di viaggio, con i suggerimenti per i weekend di giugno e il racconto inedito, firmato questo mese da Umberto Cutolo.