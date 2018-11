20 novembre 2018- 15:23 Fs: sulla Roma-Milano AV diventano 104 i Frecciarossa (2)

(AdnKronos) - Inoltre, a Roma e Milano il Frecciarossa assicura una ampia copertura territoriale con fermate nelle altre stazioni delle due città: Roma Tiburtina, Milano Porta Garibaldi e Milano Rogoredo. Da Milano – Centrale (ore 5.20) e Milano Rogoredo (ore 5.32) – e da Reggio Emilia AV (ore 6.09), poi, il Frecciarossa 9601 è il primo treno ad arrivare a Roma Termini alle ore 8.29. Salgono a 48, con due nuovi collegamenti in più i Frecciarossa tra Milano e Venezia e 26mila posti offerti al giorno. Il Frecciarossa 9701 parte da Milano Centrale alle 6.15 con fermate intermedie a Brescia (a. 6.51 – p. 6.53), Peschiera Del Garda (a. 7.12 – p. 7.14), Verona Porta Nuova (a. 7.28 – p. 7.30), Vicenza (a. 7.54 – p. 7.56), Padova (a. 8.12 – p. 8.14), Venezia Mestre (a. 8.28) e arrivo a Venezia Santa Lucia alle 8.40. Il Frecciarossa 9764 parte da Venezia Santa Lucia alle 20.50 e arriva a Milano Centrale alle 23.15 con fermate intermedie a Venezia Mestre (p. 21.02), Padova (a. 21.16 – p. 21.18), Vicenza (a. 21.33 – p. 21.35), Verona Porta Nuova (a. 22.00 – p. 22.02), Peschiera Del Garda (a. 22.16 – p. 22.18) e Brescia (a. 22.37 – p. 22.39). Confermati anche i due collegamenti Frecciarossa sulla rotta Genova – Milano – Venezia. La coppia di treni di andata e ritorno collega il capoluogo ligure alla città lagunare fermando a Milano, Brescia, Verona, Vicenza e Padova. La partenza del Frecciarossa è prevista da Genova Brignole alle 6.58 e da Genova Piazza Principe alle 7.05 con arrivo a Milano Rogoredo alle 8.24, a Milano Centrale alle 8.35, a Venezia Santa Lucia alle 11.10. Ritorno programmato dal capoluogo veneto alle 15.50, da Milano Centrale alle 18.25, da Milano Rogoredo alle 18.37, con arrivo a Genova Piazza Principe alle 19.55 e a Genova Brignole alle 20.03. Due Frecciarossa in più tra Torino, Milano e le località della costa Adriatica per un totale di 24 Frecce al giorno, con il Frecciarossa che arriva fino a Lecce. Previste sensibili riduzioni dei tempi di viaggio tra il capoluogo piemontese e Rimini, Ancona, Bari e Lecce: da Torino a Rimini bastano tre ore e 18 minuti invece che quattro ore e quattro minuti. Da Torino a Ancona si passa da quattro ore e 56 minuti a quattro ore e 13 minuti. È invece di 6 ore e 45’ la percorrenza Frecciarossa tra Milano e Bari.