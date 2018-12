17 dicembre 2018- 16:10 Fs: tappa a Napoli per treni pendolari 'Rock' e 'Pop'

Roma, 17 dic. (AdnKronos) - Tappa napoletana per 'Rock' e 'Pop'. I modelli in scala reale (1:1) dei nuovi treni regionali sono stati presentati questa mattina in Piazza del Plebiscito, a Napoli, nel Villaggio Trenitalia #lamusicastacambiando. A presentarli Gianfranco Battisti, amministratore delegato FS Italiane, Tiziano Onesti, presidente Trenitalia, Orazio Iacono, amministratore delegato Trenitalia a Luca Cascone, presidente IV Commissione Trasporti Regione Campania, e a Enrico Panini, Vice Sindaco di Napoli.Le Fs Italiane, attraverso la controllata Trenitalia, sono fortemente impegnato, sottolinea il gruppo in una nota, nel rilancio del trasporto regionale e pendolare, con l’obiettivo di mettere al centro della filiera industriale le esigenze delle persone che ogni giorno scelgono il treno per muoversi per motivi di lavoro, studio e turismo. Sarà la grande sfida per i prossimi cinque anni che vede, a livello nazionale, un maxi investimento di sei miliardi di euro in nuovi treni regionali. Anche la tappa partenopea, tredicesima del road show di Trenitalia che sta toccando le principali piazze italiane, ha offerto l'opportunità di un confronto con i rappresentanti locali delle Associazioni dei consumatori, delle persone con disabilità e ambientaliste. Un percorso iniziato fin dai luoghi di produzione, con gli ingegneri di Trenitalia e delle società costruttrici, che ha permesso, unico esempio in Europa, di elevare ulteriormente i livelli di accessibilità e comfort previsti dalle normative comunitarie, a iniziare dalle persone a ridotta mobilità. Da giovedì 13 a domenica 16 dicembre oltre 45mila visitatori sono saliti a bordo dei maxi modelli dei treni Rock e Pop per conoscere e valutare nel dettaglio i particolari tecnici e tecnologici dei nuovi convogli: dalla cabina di guida ai sedili, dalle toilette alla postazione per i passeggeri in carrozzina, dai monitor di bordo ai portabici.