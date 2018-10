24 ottobre 2018- 12:37 Fs: Thello, da Italia a Francia in treno, in vendita biglietti per Natale

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - Thello, compagnia ferroviaria interamente controllata da Trenitalia (Gruppo FS Italiane), ha aperto la vendita dei biglietti per i viaggi dall’Italia alla Francia per le vacanze natalizie. Tutti i biglietti Thello infatti possono essere già acquistati sui siti web delle due compagnie ferroviarie thello.com e trenitalia.com oltre che su tutti i canali commerciali Trenitalia e Thello. Addormentarsi in Italia e svegliarsi a Parigi o raggiungere di giorno i principali centri della Costa Azzurra e della Provenza, per le vacanze di Natale e Capodanno, è possibile programmarlo con ampio anticipo acquistando i biglietti dei collegamenti internazionali di Thello. Thello offre anche per le feste natalizie particolari combinazioni per arrivare in Francia direttamente da Venezia e Milano. In treno notte - compartimento (4 o 6 cuccette) o cabina letto (individuale, 2 o 3 persone) - da Venezia Santa Lucia (partenza 19.20) e Mestre ( 19.32) o da Milano Centrale ( 23.10) con sosta a Digione (arrivo 6.34) e destinazione Parigi (arrivo 9.37). Gli orari sono validi a partire dal 9 dicembre prossimo, giorno in cui entra in vigore l’orario invernale di Trenitalia. Su questo collegamento ai viaggiatori e ai turisti diretti a Digione e Parigi, Thello offre cabine letto Premium, con bagno privato (doccia e WC), quattro per ogni treno. Per chi sceglie di viaggiare con Thello fra Venezia e Parigi a bordo treno è previsto anche un servizio di ristorazione. Per coloro che preferiscono la comodità del proprio compartimento, il bar è aperto per tutta la durata del viaggio, un servizio di vendita viaggiante è attivo sia alla sera e sia al mattino. La presenza di un agente di sicurezza durante tutto il tragitto assicura una maggiore tranquillità dei passeggeri. In treno giorno da Milano - con fermate a Pavia, Genova, Savona e Montecarlo - Thello collega l’Italia giornalmente alla Costa Azzurra e alla Provenza. Sono previste infatti tre corse al giorno fino a Nizza e un collegamento giornaliero fino a Marsiglia.