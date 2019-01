10 gennaio 2019- 15:24 Fs: Toninelli, aumenta soddisfazione cittadini su regionali, strada giusta

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Il cambiamento è in atto, e buone notizie come questa mi danno la forza di fare sempre più e meglio. Ho inaugurato personalmente un mese fa il servizio “customer care” dedicato in esclusiva ai pendolari e oggi leggo dell’aumento di soddisfazione dei cittadini nell’utilizzo dei treni regionali durante le festività natalizie". Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, in un post su Facebook. "Il piano di rilancio del Gruppo Fs per il trasporto regionale, che rinnoverà il parco mezzi dell’80% in cinque anni con un investimento di 6 miliardi, ha come obiettivo ricondurre al centro dell’attenzione i cittadini che ogni giorno usano i servizi e chiedono, insieme a puntualità, pulizia e comfort, anche più attenzioni, informazioni e sicurezza. La strada è quella giusta, siamo solo all’inizio", sottolinea Toninelli.