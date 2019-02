20 febbraio 2019- 14:12 Fs: Toninelli, bene investimenti Rfi da 14,6 mld in Lombardia

Roma, 20 feb.(AdnKronos) - “Sono molto soddisfatto del piano investimenti di Rete Ferroviaria Italiana per la Lombardia, presentato oggi a Milano. Un impegno da 14,65 miliardi che dimostra ancora una volta l’attenzione del Governo per il trasporto ferroviario, a partire da quello regionale”. Lo dice in una nota il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. “Risorse impiegate in investimenti - prosegue il Ministro - che serviranno per aumentare i servizi offerti, renderli più regolari e più accessibili, sempre nell’ottica di migliorare le condizioni di viaggio di chi usa il treno, in primis i pendolari. Questi sono gli investimenti su ferro che ci piacciono - conclude - e che non smetteremo mai di favorire e incentivare”.