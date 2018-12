10 dicembre 2018- 14:03 Fs: Toninelli, grande novità Frecciarossa a Fiumicino, così integrazione con aerei

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Sono servizi come il nuovo Frecciarossa 1000 che collega Venezia con l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, l’aeroporto principale di Roma, che possono far grande il nostro Paese e rilanciare il turismo". A sottolinearlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, su Facebook. "Sono molto soddisfatto - afferma - delle grandi novità introdotte dal Gruppo FS Italiane con il nuovo orario invernale 2018/2019 - penso anche alle due nuove corse Frecciargento, fatte con l'ETR 600, tra l’aeroporto di Roma Fiumicino e Firenze, Pisa, La Spezia e Genova - che rendono i collegamenti di chi viaggia per lavoro o per turismo più agevoli e con standard più alti e potenziano l’intermodalità tra treno e aereo, una delle priorità del mio mandato"."L'ingresso dei treni ad alta velocità nei principali aeroporti si amplierà nei prossimi mesi e finalmente anche in Italia nascerà una vera integrazione tra treni e aerei", afferma Toninelli.