26 febbraio 2019- 15:59 Fs: Trenitalia e Mytaxi, in 2019 integrazione treno-taxi più vantaggiosa

Roma, 26 feb. (AdnKronos) - Mobilità integrata treno-taxi, dal primo all’ultimo miglio. Anche nel 2019 prosegue e si intensifica la partnership fra Trenitalia e mytaxi, grazie a una nuova promozione, in vendita fino al 30 aprile 2019, capace di rendere l’esperienza di viaggio door to door ancora più conveniente, vantaggiosa, smart e digitale. Le persone che si spostano con Trenitalia (gruppo Fs Italiane) per viaggi per/da Torino, Milano, Roma o Napoli, si legge in una nota, potranno usufruire di uno sconto del 50% sull’acquisto di un voucher utilizzabile per una corsa mytaxi, pagando così 5 euro anziché 10. Il buono ottenuto potrà essere utilizzato tramite l’App di mytaxi entro la data di scadenza indicata sul voucher.Ottenere i buoni mytaxi è semplice e veloce: è possibile acquistarli su trenitalia.com, presso le biglietterie e le agenzie autorizzate dove i clienti, al momento del pagamento del biglietto del treno, potranno aggiungere al proprio viaggio Trenitalia il voucher mytaxi del valore di 10 euro pagandolo soli 5 euro.mytaxi fa parte del network di aziende partner del Programma Fedeltà offerto da Trenitalia agli oltre 8 milioni di soci CartaFRECCIA, che potranno ottenere un punto fedeltà per ogni 2,5 euro spesi a bordo di uno dei 4.300 mytaxi disponibili nelle città di Torino, Milano, Roma e Napoli. Accedendo al proprio profilo nella App mytaxi, è visibile una sezione dedicata in cui poter inserire il proprio codice CartaFRECCIA e iniziare così ad accumulare punti anche viaggiando in taxi.