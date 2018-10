7 ottobre 2018- 11:44 Fs: Trenitalia, in vendita biglietti orario invernale

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Oltre il 70% dei treni a percorrenza nazionale e internazionale in circolazione dal prossimo 9 dicembre è prenotabile su tutti i sistemi di vendita Trenitalia. I clienti possono così iniziare a programmare i loro spostamenti e viaggi nel periodo natalizio. La restante offerta invernale di Trenitalia, si legge in una nota, sarà inserita nei sistemi di consultazione e vendita nelle prossime settimane, mano a mano che si completerà il mosaico dell’orario generale che prevede la circolazione sulla rete ferroviaria di oltre 8 mila treni giornalieri. In particolare è già disponibile il 75% dell’offerta invernale delle Frecce, il che permette di approfittare delle migliori opportunità commerciali a disposizione: dai prezzi economy e super economy alle varie promozioni in corso.