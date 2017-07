FS: TRENITALIA LANCIA CARD PER SCONTI MUSEI E VIAGGI

Roma, 25 lug. (AdnKronos) - Un’unica Card per visitare un circuito di 26 musei sparsi in tutt’Italia e per arrivarci con le Frecce e i treni nazionali di Trenitalia risparmiando il 20% sul biglietto ferroviario. La card si chiama “ContemporaneamenteItalia”, è valida fino al 31 dicembre 2017 e ha un costo complessivo di 30 euro, ridotto a 27 per tutti i soci CartaFreccia che ne faranno direttamente richiesta nei poli museali aderenti al progetto, ottenendo così uno speciale sconto del 10%. L’acquisto della Card darà inoltre la possibilità di accedere all’offerta Trenitalia dedicata, “Contemporaneamente Italia”, e viaggiare sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte con uno sconto del 20% sul biglietto a prezzo base verso tutte le città del network Trenitalia che ospitano i musei aderenti: dal Museo Novecento di Firenze al Museo Madre di Napoli, dal MAXXI di Roma alla Fondazione Prada di Milano e Venezia, dalla Fondazione Merz di Torino alla Fondazione Fotografia Modena, dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma al Museo Riso di Palermo, e tanti altri ancora. Il regolamento completo per l’acquisto della speciale Card, strettamente personale e non cedibile, e l’elenco delle sedi espositive presenti in tutta Italia sono consultabili sul sito web contemporaneamenteitalia.it.