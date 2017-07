FS: TRENITALIA, PUNTUALITà CORSE REGIONALI 91,1%, REGOLARITà 99%

10 luglio 2017- 11:07

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - Una puntualità reale (arrivo entro i 5 minuti dall’orario previsto) del 91,1% e un indice di regolarità (corse effettuate rispetto alle programmate) del 99%. Indici che, considerando le sole cancellazioni (0,4%) e ritardi (2,7%) imputabili direttamente a Trenitalia salgono al 99,6% come regolarità e 97,3% di puntualità. Migliora anche il giudizio dei clienti: a maggio l’82% si è dichiarato soddisfatto del viaggio nel suo complesso. Lo rende noto Trenitalia in un comunicato.Il bilancio del primo semestre 2017 riguarda un milione e 7880 corse effettuate nelle Regioni e Province Autonome dove Trenitalia gestisce il servizio, per un totale di 78 milioni e 280.503 km percorsi e 226 milioni e 800.412 passeggeri saliti a bordo. Un bilancio che si chiude con un trend costante rispetto ai livelli già positivi degli indici medi nazionali del 2016. La puntualità reale aumenta dello 0,1%, la regolarità del servizio resta sullo stesso valore.Risulta superiore alla media generale l’arrivo in orario dei treni in circolazione nelle ore di punta del mattino: nella fascia 6-10 è il 93% dei convogli ad arrivare puntuale, percentuale in leggera flessione rispetto allo scorso anno (-0,1%) ma per cause non imputabili a Trenitalia, che vede invece ridurre dello 0,3% i ritardi di sua diretta responsabilità.