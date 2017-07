FS: TRENITALIA, PUNTUALITà CORSE REGIONALI 91,1%, REGOLARITà 99% (2)

10 luglio 2017- 11:07

(AdnKronos) - In valori assoluti le migliori performance in fatto di puntualità reale, che tenendo conto di tutti i ritardi restituisce quanto effettivamente vissuto dai clienti, si registrano nella Provincia Autonoma di Bolzano, con il 95,1% dei treni puntuali, a seguire il Friuli Venezia Giulia, con il 95%, l’Abruzzo con il 93,7%, la Provincia Autonoma di Trento con il 93,5%, poi le Marche 93,3%, il Veneto 93,1%, il Lazio 92,3%, la Toscana 92,1%, l’Emilia Romagna 91,8% e la Valle d’Aosta 91,7%. Per quanto riguarda la regolarità del servizio, invece, sul podio salgono la Provincia Autonoma di Trento, l’Umbria e le Marche, rispettivamente con appena lo 0,3%, lo 0,4% e lo 0,5% delle cancellazioni.Il trend della puntualità, con poche eccezioni, risulta positivo un po’ in tutte le regioni, con punte più elevate in Valle d’Aosta, Basilicata, Lazio, Liguria ed Emilia Romagna. Quello della regolarità vede eccellere la Provincia Autonoma di Trento, dove le cancellazioni sono diminuite dello 0,8% e la Campania, dove gli annullamenti del servizio imputabili all’azienda di trasporto sono diminuiti dello 0,3%.L’ultima indagine demoscopica, condotta a maggio da una società esterna al gruppo Fs, ha evidenziato un miglioramento nel giudizio che i clienti danno del servizio e dei vari momenti che lo compongono: (+3,0% vs maggio 2016 e +2,9% vs periodo gennaio-maggio 2016). Rispetto a maggio 2016 tutti i fattori della permanenza a bordo hanno registrato un miglioramento significativo: pulizia +5,3% (69,2% vs 63,9%), informazioni a bordo +4,2% (80,6% vs 76,4%), comfort +3,6% (83,2% vs 79,6%), puntualità +3,3% (73,5% vs 70,2%), permanenza a bordo +3,2% (83,3% vs 80,1%), security +2,1% (79,5%