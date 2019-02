7 febbraio 2019- 16:27 Fs: Trenitalia, sciopero 8-9 febbraio, frecce regolari

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - Frecce regolari durante lo sciopero nazionale del personale mobile di Trenitalia, proclamato dal sindacato Orsa dalle 9 alle 17 di venerdì 8 febbraio 2019. Per gli altri treni nazionali il servizio si prevede pressoché regolare. Il programma può essere consultato sul sito web trenitalia.com. Lo rende noto il gruppo Fs precisando che sarà inoltre assicurato il collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Per i treni regionali si prevede l’effettuazione di servizi, con particolare attenzione alle relazioni a maggior traffico passeggeri. Informazioni su collegamenti nelle agenzie di viaggio convenzionate e attraverso i new media del Gruppo FS Italiane: FSNEWS.it, la radio web FSNEWS Radio e l’account twitter @fsnews_it, al call center (892021) e al numero verde 800892021 (attivo dalle 8.00 di giovedì 7 alle 2.00 di sabato 9 febbraio). Sul sito web viaggiatreno.it sarà possibile rilevare la situazione in tempo reale della circolazione dei convogli Trenitalia sull’intera rete nazionale. Orsa ha indetto inoltre uno sciopero nazionale del settore vendita e assistenza di Trenitalia dalle 3 di venerdì 8 febbraio alle 2 di sabato 9 febbraio 2019. I biglietti potranno comunque essere acquistati alle emettitrici automatiche self service, nelle agenzie convenzionate, su tutti i canali telematici on line e attraverso le app per tablet e smartphone, qualora durante lo sciopero siano chiusi alcuni sportelli delle biglietterie tradizionali. Potrebbero, infine, essere ridotti i servizi di assistenza per la protesta sindacale.