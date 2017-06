FS: TRENITALIA UK FINALISTA IN GARA PER FRANCHISE SOUTH EAST

22 giugno 2017- 12:21

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - In Gran Bretagna Trenitalia UK è stata selezionata oggi dal Dipartimento per i Trasporti inglese tra i finalisti della gara per il franchise della rete ferroviaria del South East. Trenitalia UK, la società di diritto inglese con sede a Londra controllata al 100% da Trenitalia, ha acquisito a gennaio 2017 la società NXET (National Express Essex Thameside), gestore del franchise c2c (City to Coast) per i collegamenti tra la città di Londra e Shoeburyness, sulla costa orientale nella regione del South Essex. Contemporaneamente First Trenitalia West Coast Rail Limited, la partnership tra FirstGroup e Trenitalia, è stata individuata come partnership finalista nella competizione per il franchise ferroviario della West Coast britannica. “Siamo orgogliosi di essere finalisti nelle gare per questi due franchise inglesi”, commenta Barbara Morgante, Amministratore Delegato di Trenitalia.“Quella del South East rappresenta la prima gara del Regno Unito nella quale partecipiamo da soli. Dopo aver ottenuto il passport PPQ meno di due anni fa, stiamo confermando il nostro impegno concreto nel mercato britannico. Siamo convinti – conclude Morgante – che l’importante esperienza maturata nel mercato ferroviario italiano, altamente competitivo, risponda pienamente alle caratteristiche ricercate per il South Eastern franchise e alle attese dei clienti: servizi all'avanguardia per le linee ad alta velocità e servizi di qualità dedicati ai pendolari”.