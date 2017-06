FS: VENETO, CON IL TRENO AL MARE, MONTI, NELLE LOCALITà TURISTICHE E CITTà D'ARTE

8 giugno 2017- 15:23

Venezia, 8 giu. (AdnKronos) - Il nuovo orario di Trenitalia, in vigore da domenica 11 giugno, aumenta rispetto allo scorso anno l’offerta estiva verso le mete turistiche più gettonate. Il treno mostrerà un nuovo volto: da mezzo preferito per gli spostamenti di studenti e lavoratori diventerà la soluzione più comoda e affidabile per raggiungere le località di villeggiatura, dal mare ai monti, ai musei, nei parchi naturalistici, nelle città d’arte o nei borghi medievali, con le opportunità proposte da Trenitalia Regionale Veneto, che punta a promuovere l’utilizzo del mezzo ferroviario nel totale rispetto dell’ambiente.Saranno facilmente raggiungibili con treni comodi, economici e frequenti tutte le mete turistiche regionali: le città d’arte, di mostre ed eventi, Venezia (378 treni regionali al giorno), Padova (376), Vicenza (186), Verona (167), Treviso, le Dolomiti, il lago di Garda, San Donà di Piave con le spiagge di Jesolo, Terme Euganee con le terme di Abano. Senza problemi di traffico stradale, incidenti, forature e ricerca del parcheggio.Per gli amanti della bici, anche quest’anno è attivo il TrenoBus delle Dolomiti che dall’11 giugno al 10 settembre permette a tutti i cicloturisti e agli amanti del trekking di percorrere le piste ciclabili dell’anello dolomitico racchiuso tra Calalzo, Cortina, Misurina e Auronzo e di raggiungere i punti di partenza di indimenticabili passeggiate. Occasione imperdibile per visitare tutte le numerose attrazioni turistiche del territorio bellunese, patrimonio dell’UNESCO.