FS: VENETO, CON IL TRENO AL MARE, MONTI, NELLE LOCALITà TURISTICHE E CITTà D'ARTE (2)

8 giugno 2017- 15:23

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Tutti i treni provenienti da Conegliano e Belluno sono attrezzati con 7 posti per le biciclette e tutti i giorni da Calalzo partono due servizi bus+bici per l’anello dolomitico: una corsa lo percorre in senso orario e l’altra in senso antiorario. I treni da Venezia, Vicenza e Padova il sabato e festivi avranno la coincidenza con altri due servizi bus sempre attrezzati per il trasporto biciclette.Sempre il sabato e i festivi circolerà una nuova coppia di treni, a servizio delle piste ciclabili del Veronese e la Peschiera - Mantova: il Regionale 1764 da Venezia (8.12) a Mantova (10.32) e il 1766 da Mantova (18.28) a Venezia (20.48). Entrambi attrezzati con 24 posti bici prenotabili. Grazie a un accordo con il Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio, chi presenterà alle casse il biglietto del treno otterrà l’ingresso scontato di 3 euro.Il connubio treno+bici si configura come viaggio ecologico per eccellenza dedicato a tutti gli amanti delle gite fuori porta, in particolare i cicloturisti, che apprezzano la mobilità dolce, slow, salutare.