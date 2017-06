FS: VENETO, CON IL TRENO AL MARE, MONTI, NELLE LOCALITà TURISTICHE E CITTà D'ARTE (3)

8 giugno 2017- 15:23

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Per favorire lo spostamento in famiglia, i bambini sotto i quattro anni viaggiano gratuitamente, mentre quelli tra i quattro e i 12 con uno sconto del 50%. E il proprio animale domestico viaggia gratuitamente se portato nel trasportino. Sui nostri treni, inoltre, si può trasportare gratis una due ruote pieghevole. Per i clienti che raggiungeranno le strutture alberghiere del circuito Albergabici con i regionali è previsto uno sconto del 10%.In vendita poi dal primo luglio “PassXte”, un unico biglietto a partire da 99 euro, per viaggiare illimitatamente in tutto il week end utilizzando qualsiasi treno degli oltre 7mila giornalieri in circolazione tra Frecce, Intercity e Regionali (incluse le corse di Trenord).In Veneto Trenitalia Regionale effettua in media 654 treni al giorno, trasportando quotidianamente 150mila viaggiatori. L’indice regionale di puntualità reale - quella effettivamente percepita dai clienti - è in costante crescita (nel primo quadrimestre del 2017 si è attestato al 93,5%), così come in ascesa è anche il gradimento del viaggio nel suo complesso, che nell’ultima rilevazione ha visto soddisfatti 88 viaggiatori su 100.