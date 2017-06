FS: VENETO, CON IL TRENO AL MARE, MONTI, NELLE LOCALITà TURISTICHE E CITTà D'ARTE (4)

8 giugno 2017- 15:24

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Come ulteriori novità dal cambio orario dell’11 giugno anche i Regionali Veloci della linea Venezia - Bologna saranno effettuati con i nuovi Vivalto a sei o sette carrozze. La quasi totalità dei treni circolanti nella provincia di Belluno sarà effettuata con i nuovissimi convogli Swing e con i treni Minuetto, tutti attrezzati con portabici (da quattro a sette). Saranno attrezzati con sette posti bici tutti i Minuetto tra Conegliano e Belluno, Belluno e Calalzo, Treviso e Portogruaro, Treviso e Vicenza e Vicenza e Schio. Saranno attrezzati con sei posti bici tutti i treni Stadler ETR 343 tra Venezia e Bassano del Grappa e Mantova e Monselice. Saranno attrezzati con 24 posti bici tutti i treni Stadler ETR 360 tra Venezia e Bassano del Grappa, per il VeronaTrenoBici e a disposizione di eventuali comitive nei giorni festivi. Tutte le carrozze pilota dei treni “Media Distanza” saranno attrezzate per il servizio disabili. Tutti i treni regionali del Veneto - a esclusione di quelli effettuati con ALn 668 - saranno quindi accessibili ai passeggeri con carrozzina rigida.Infine, sempre dall’11 giugno, nella Control Room Regionale Veneto sarà attivo il servizio di notifica Infopush Personalizzata ai clienti, per ritardi superiori ai 15 minuti.