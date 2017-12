FS: ZANETTI, DA GOVERNO PESSIMO SPETTACOLO ANSIA DA NOMINE

30 dicembre 2017- 11:46

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - "Complimenti al Governo Gentiloni che rinnova adesso il CdA di Ferrovie in scadenza ad aprile 2018. Prendiamolo come un atto di consapevolezza che per allora ci sarà un’altra maggioranza e un altro governo. Decisamente un pessimo spettacolo di ansia da nomine". Lo dichiara, in una nota, Enrico Zanetti, responsabile politiche economiche e componente del direttivo nazionale di Noi con l’Italia.