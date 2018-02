FS-ANAS: DA ANTITRUST VIA LIBERA A FUSIONE, NO POSIZIONE DOMINANTE

5 febbraio 2018- 16:46

Roma, 5 feb. (AdnKronos) - Disco verde dell'Antitrust a Fs-Anas. L'authority, come si legge nel bollettino pubblicato oggi, ha deliberato di non avviare l'istruttoria sull'operazione di concentrazione, che prevede il passaggio della società delle strade nel perimetro del gruppo Fs Italiane, dal momento che questa "non comporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza". Valutando gli effetti dell'operazione di concentrazione, per l'Antitrust, "nei mercati nazionali della realizzazione e gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale affidata ex lege ad Anas con Convenzione Mit/Anas e della gestione della rete autostradale a pedaggio Fs non è presente e, quindi, non si realizzerà alcuna sovrapposizione orizzontale di quote con Anas. Inoltre, l’attuale Piano Pluriennale degli Investimenti, allegato al Contratto di Programma 2016-2020 di Anas, non prevede, nel prossimo triennio, attività di investimento in ordine a progetti integrati di opere viarie stradali e ferroviarie tra Anas e il Gruppo Fs". Inoltre, prosegue l'Autorità, "nel mercato della progettazione e della realizzazione di lavori di ingegneria civile e industriale con prevalenza di opere pubbliche e infrastrutturali, Anas è presente all’estero in via marginale, mentre Italferr fornisce servizi prevalentemente per Rfi in Italia, mentre si confronta all’estero con grandi operatori di livello internazionale. L’operazione determinerà comunque un incremento del tutto marginale della quota detenuta in questo mercato dal Gruppo Fs".