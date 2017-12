FS-ANAS: DELRIO, FUSIONE ENTRO ANNO COME PROMESSO

4 dicembre 2017- 11:20

Roma, 4 dic. (AdnKronos) - "Assolutamente, come promesso" la fusione tra Fs e Anas andrà in porto entro l'anno. Ad assicurarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, interpellato a margine della presentazione della nuova campagna di sicurezza stradale dell'Anas. "Abbiamo chiuso il contratto di programma", ha ricordato Delrio ricordano il via libera arrivato nei giorni scorsi dalla Corte dei Conti.