FUMO: GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO, IL VENETO SCHIERA LE SCUOLE

31 maggio 2017- 19:28

Venezia, 31 mag. (AdnKronos) - Sono 23 scuole (sedici di primo grado e sette di secondo grado) per un totale di 99 classi e 2.214 studenti coinvolti, le principali testimonial che la Regione del Veneto ha scelto per sensibilizzare l’opinione pubblica, partendo dai più giovani, rispetto ai rischi per la salute derivanti dal fumo, in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, che si celebra oggi.I ragazzi sono stati protagonisti del Progetto Regionale contro il tabagismo “Smoke Free Class Competition” nel quale sono stati elaborati e presentati lavori di vario genere in tema di lotta al fumo, contrassegnati dallo slogan “Abbraccia l’Albero della Vita, respira la libertà”.Le classi vincitrici di questa edizione del Concorso sono: I° premio regionale: Classe Prima AA Istituto Tecnico Statale “G. Girardi” di Cittadella (Pd) (Dirigente Scolastico Prof.ssa Fiorenza Marconato, Insegnante Referente Prof.ssa Cinzia Bertoia); II° premio regionale: Classe Seconda D dell’IC “G. Rodari” di Rossano Veneto (Vi) (Dirigente Scolastico Prof. Francesco Mistretta, Insegnante Referente Prof.ssa Mariarosa Marsilio). I premi sono stati consegnati oggi nel corso di una cerimonia tenutasi in Consiglio regionale.